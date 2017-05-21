فدعق:القطاع اللوجستي مرشح للاستفادة من الشراكات الجديدة

قال مدير إدارة الأبحاث والمشورة في البلاد المالية تركي فدعق إن القطاع اللوجستي مرشح للاستفادة من المشاريع والشراكات الجديدة بين السعودية وأميركا، لاسيما مع إنشاء الموانئ على ساحل البحر الأحمر من جهة، واكتمال الخطوط الحديدية في المملكة خلال عام وهذا سيحدث نقلة نوعية في قطاع النقل.

واعتبر فدعق في مقابلة مع العربية أن هذه الاتفاقيات تأتي في التوقيت المناسب، فيما يخضع الاقتصاد السعودي لإعادة هيكلة من ناحية التقنية وتنافسية الأسواق.

وفي ما يتعلق بالاستثمار في البنية التحتية الأميركية، توقع فدعق أن لا يقل العائد من هذه الاستثمارات عن الـ5%.