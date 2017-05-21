40 مليار دولار مشاريع بنى تحتية بين السعودية وبلاكستون

قالت شركة بلاكستون الأميركية للاستثمار المباشر، وصندوق الثروة السيادي الرئيسي في السعودية، إنهما يخططان لتدشين آلية بقيمة 40 مليار دولار للاستثمار في مشروعات البنية التحتية.

ووقعت بلاكستون وصندوق الاستثمارات العامة السعودي يوم أمس مذكرة تفاهم غير ملزمة للمشروع الذي يتوقف على إجراء المزيد من المفاوضات للاتفاق على صيغة نهائية.

وجرى الإعلان عن المشروع المقترح خلال زيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للرياض والذي قال إنه يريد إعادة بناء البنية التحتية الأميركية المتداعية.

وتتوقع الشركة الأميركية أن يجمع البرنامج 40 مليار دولار من الأموال المخصصة للاستثمار، مع مساهمة أولية قدرها 20 مليار دولار من صندوق الاستثمارات السعودي في حين يتم جمع الباقي من مستثمرين آخرين.

ومن خلال هذا التمويل، قالت بلاكستون إنها تتوقع استثمار أكثر من 100 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية.

من جهته، أوضح المشرف على صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان "مساهمتنا هذه تعكس نظرتنا الإيجابية لمبادرات البنية التحتية الطموحة في الولايات المتحدة الأميركية، كما أعلن عنها الرئيس ترمب".