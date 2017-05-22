الإمارات تعدّ لرمضان بحملة خفوضات وضبط أسعار

تستعد دولة الإمارات لاستقبال شهر رمضان، بتوجيهات وتوصيات اللجنة العليا لحماية المستهلك، لضمان أفضل الممارسات الكفيلة بعدم تلاعب التجار بالأسعار خلال الشهر الفضيل.

وقدمت الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع المختلفة مبادرات لخفض أسعار مجموعة كبيرة من السلع، لا سيما تلك الأساسية والتي يرتفع الطلب عليها خلال الشهر الفضيل، في مختلف مراكزها وفروعها المنتشرة في مختلف أرجاء الدولة.

ووصلت قيمة الخفوضات خلال الموسم الحالي إلى نحو 300 مليون درهم (نحو 81 مليون دولار) بزيادة 50 مليون درهم عن موسم العام الماضي، وبنسبة خفض على أسعار السلع تتفاوت بين 50 و75 % من قيمتها الأصلية، فضلاً عن عرض نحو 10 آلاف سلعة بسعر الكلفة خلال شهر رمضان، بحسب ما ورد في صحيفة "الحياة".

واستبقت سلسلة متاجر "كارفور" الشهر، بالإعلان عن خفوضات على عدد كبير من السلع.

كذلك نظمت دائرة السياحة والترويج السياحي في دبي خلال الأيام الثلاثة الماضية، خفوضات كبرى تصل إلى 90% شارك فيها أكثر من 500 علامة تجارية، لتنشيط قطاع التجزئة في الإمارة، والاستفادة مـــن موسم شهر رمضان والعطلة الصيفية، ما أدى إلى تدفق المقيمين والمواطنين على المراكز التجارية ومتاجر التجزئة، وخلق أزمة مـرورية حادة.

وأطلقت الإمارات إعلاناً إذاعياً لتعزيز الوعي الاستهلاكي وتوعية الجمهور بأهمية ممارسات التسوق السليمة وتعريفهم بحقوق المستهلك، ونشر ثقافة ترشيد الاستهلاك والشراء وفقاً للحاجة.

من جهتها، أعلنت وزارة الاقتصاد أنها قامت بجولات ميدانية قبل شهر رمضان على الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع والبقالات وأسواق اللحوم والدجاج والأسماك في مختلف إمارات الدولة، وأنها ستقوم بأخرى خلال الشهر وبعده، للتأكد من محافظة الأسعار على مستوياتها والتزام المنافذ والأسواق بتطبيق المبادرات التي تم إعلانها والاتفاق عليها مع الوزارة.

وأعلن مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد هاشم سعيد النعيمي، أن وزارة الاقتصاد ممثلة بإدارة حماية المستهلك عقدت نحو 40 اجتماعاً مع موردي السلع الأساسية في الدولة منذ مطلع السنة، كما عقدت اجتماعات مع مسؤولي منافذ البيع الرئيسة والجمعيات التعاونية التي يبلغ عددها نحو 600 تنتشر فروعها في مختلف إمارات الدولة.

وتم الاتفاق على طرح حملات خفوضات لمجموعة واسعة من السلع الأساسية.

وفي هذا السياق، أوضح النعيمي أن معدل الاستيراد اليومي للخضار والفواكه في سوق دبي خلال شهر رمضان سيبلغ نحو 21 ألف طن، في حين سيتجاوز استيراد تجار أبوظبي 4 آلاف طن في شكل يومي، وأن المخزون الموجود حالياً زاد إلى نحو 125 ألف طن هذه السنة، مع التطوير الأخير الذي شهدته برادات الحفظ في سوقي الميناء بأبوظبي والعوير في دبي.