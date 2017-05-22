اليابان.. فائض بالميزان التجاري بـ4.3 مليار دولار

كشفت بيانات رسمية في اليابان تسجيل فائض في الميزان التجاري في أبريل الماضي، للشهر الثالث على التوالي بنحو 4.3 مليار دولار، وذلك بدعم من نمو الصادرات بـ7.5% بفعل نمو في شحنات آلات إنتاج الرقائق الإلكترونية والصلب والمحركات.

ونمت الصادرات إلى الولايات المتحدة، بـ2.6% بدعم من صادرات ضخمة من السيارات، وبذلك تكون الصادرات قد سجلت نمو سنويا للشهر الثالث على التوالي.

هذا وزاد حجم الواردات إلى اليابان بـ15%، بدعم من نمو الطلب المحلي.

يأتي ذلك في ظل نمو الاقتصاد الياباني بنصف نقطة مئوية خلال الربع الأول من هذا العام، ليكون الاقتصاد الياباني قد نما بذلك للربع الخامس على التوالي، ما يمثل أطول فترة نمو مستمر في أكثر من عقد.