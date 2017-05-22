تعرف على القطاعات المتأثرة برفع الفائدة في مصر

قال ماجد شوقي، نائب رئيس شركة بلتون فاينانشال، إن القطاعات المالية والبورصة والإقراض المصرفي، ستكون أول المتأثرين بقرار البنك المركزي رفع الفائدة على شهادات الادخار بنسبة 2% مرة واحدة.

وأشار شوقي في مقابلة مع "العربية" إلى تأثر القطاعات الصناعية في مرحلة لاحقة نتيجة حاجتها للتمويل، والذي سترتفع تكلفته بالضرورة مع رفع الفوائد بالبنوك، مؤكدا أن "كيفية ونسبة رفع البنوك للفوائد لا يمكن قياسها في الوقت الحالي".

واعتبر أن قرار رفع الفائدة "الذي جاء كخطوة استباقية"، يأتي في سياق الإجراءات المصرية من أجل السيطرة على التضخم وأشياء مؤقتة، وإجراءات الإصلاح الهيكلي، وإصلاح كل من منظومة الدعم، والمنظومة الضريبية وخدمة القطاع العام وقانون الخدمة المدنية، موضحا أن هذا سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد.