خبير: الخصخصة ستجلب 200 مليار دولار لخزينة السعودية

قال رئيس مركز جواثا للاستشارات إحسان بوحليقة إن هدف التخصيص هو زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030.

ويأتي هذا التوجه تماشياً مع رؤية 2030 في تنويع مصادر الدخل وجعل القطاع الخاص ركيزة أساسية للاقتصاد السعودي.

وأوضح بوحليقة في لقاء مع العربية، أن الخصخصة ستجلب 200 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

غير أنه يعود ليحذر من التحديات الكبيرة في استقطاب استثمارات الشركات الأجنبية، لاحتدام المنافسة، قائلا: "يجب أن يكون لدينا أفضل مناخ استثماري لاستقطاب المستثمرين".