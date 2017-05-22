مجلس الوزراء يقر "الرؤية السعودية - اليابانية 2030"

قرر مجلس الوزراء السعودي، الموافقة على مذكرة تعاون مع حكومة اليابان حول تنفيذ الرؤية السعودية - اليابانية (2030)، الموقع عليها في مدينة طوكيو قبل شهرين.

وأقر المجلس بجلسته اليوم الاثنين، مذكرتي تعاون في قطاع الطاقة، وفي المجال الصناعي بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان.

وتقوم الرؤية السعودية - اليابانية 2030 على المزج بين استراتيجيات اليابان للنمو و #رؤية_المملكة 2030، وهي تبلورت عقب زيارة ولي ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان إلى اليابان حيث أعلن آنذاك بالتوازي مع الحكومة اليابانية عن إنشاء المجموعة الوزارية المشتركة لرؤية 2030.

وتتألف هذه المجموعة الوزارية من 5 وزارات رئيسية من قبل الجانبين: وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية عن الجانب السعودي، إلى جانب وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، ووزارة الخارجية عن الجانب #الياباني .

وينبثق عن هذه المجموعة الوزارية 5 مجموعات فرعية، فضلاً عن مجموعة سادسة ممكنة تنظر في عوائق الأعمال والتشريعات والحوافز وغيرها من الممكنات لخلق فرص الأعمال بين الجانبين.