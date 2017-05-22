مشاريع بـ 6 مليارات دولار لدى شركة اتحاد المقاولين

أكد سامر خوري، رئيس قسم الإنشاءات والهندسة في شركة اتّحاد المقاولين، تطلع الشركة إلى رفع مساهمة مصر في أعمالها من 5% إلى 15% في 3 سنوات.

وأشار خوري في مقابلة مع "العربية" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن، إلى مشاريع بقيمة 6 مليارات دولار قيد التنفيذ لدى الشركة.

وتوقع حصول الشركة على مشاريع للعام الحالي بملياري دولار، مشيراً إلى وجود فرص مشاريع بنية تحتية بدبي من أجل إكسبو 2020، ومشاريع رياضية في قطر، وهناك مشاريع ضخمة لأرامكو وسابك.

وأكد أن المشاريع من أرامكو وسابك "لم تتراجع والنمط إلى زيادة فيها".

وأبدى تفاؤله في أداء قطاع المقاولات في الخليج وشمال إفريقيا، حيث قال إن القطاع يشهد منذ بداية العام زيادة في السيولة وعدد المشاريع، وأن هوامش الربحية ترتفع مع تضاؤل عدد المقاولين.

وأشار إلى أن الصورة أفضل من العام الماضي، لجهة السيولة والمشاريع المطروحة أكثر في هذا العام، متوقعا تحسن هوامش الربحية بسبب "دمج المقاولين أو خروج عدد منهم من السوق".