إفصاح نادر لهيئة الاستثمار الكويتية بخسارة مليار دولار

تكبّدت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، إحدى أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، خسائر بقيمة مليار دولار خلال العام المالي المنتهي في مارس عام 2016.

وقالت الهيئة إن الخسائر تشكل 0.2% من إجمالي أصولها ما يعني أن إجمالي الأصول يبلغ 515 مليار دولار.

لكن البيان أشار إلى أنه من غير المهني الحكم على أداء الاستثمارات من نتائج سنة واحدة كان فيها ضعف في الأسواق، وأن أداء الصندوق خلال السنوات العشرين الماضية يتماشى مع أداء الصناديق السيادية الأخرى.

يُذكر أن أبرز استثمارات الهيئة تشمل حصة تقارب 6.8% من Daimler AG الألمانية لصناعة السيارات، إضافة إلى 4.8% من شركة Areva الفرنسية للطاقة النووية.