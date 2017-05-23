الأردن ينوي إصدار سندات دولية بمليار دولار

قال وزير المالية الأردني، عمر ملحس في مقابلة مع العربية على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في البحر الميت، إن الوزارة تعتزم إصدار سندات جديدة بمليار دولار في الربع الرابع من 2017.

وأشار ملحس إلى نجاح الإصدار الأخير الذي تغطى 3 مرات في 3 ساعات، مرجعاً أسباب هذه التغطية المميزة إلى اطمئنان المستثمرين إلى الإجراءات الحكومية الأخيرة في الأردن.

كما توقع أن تتوازن الإيرادات مع المصروفات في الموازنة العامة بحيث يختفي عجز الموازنة الأردنية في العام 2020.

وعن السعر المتوقع للسندات الجديدة، أشار ملحس إلى سعر السندات السابقة عند 5.875%، معتبرا أن هذه النسبة تعد جيدة قياساً إلى التصنيف الائتماني الممنوح للأردن.

وقال إن الإجراءات الحكومية وثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني، خفضت العائد على السندات السابقة، والتي كانت تسعر في السوق عند نسبة 6.25% وصدرت بسعر 5.875%.