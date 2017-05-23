الإمارات تعلن تفاصيل ضريبة القيمة المضافة

عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات، أول اجتماعاته برئاسة نائب حاكم دبي وزير المالية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وأكد الشيخ حمدان بن راشد خلال الاجتماع، الثلاثاء، دور الهيئة الاتحادية للضرائب المتعلق بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية وتحقيق التنوع الاقتصادي للإمارات، من خلال اتباع أفضل الممارسات في زيادة الإيرادات غير النفطية، وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية استعدادا لمرحلة ما بعد النفط.

وقال إن مشروع قانون الإجراءات الضريبية يمر في المراحل الأخيرة للدورة التشريعية، وجارٍ استصداره ونشره، أما بالنسبة لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة فتتم حاليا مناقشته في اللجنة الفنية للتشريعات تمهيدا لموافقة مجلس الوزراء عليه، ويليه مشروع قانون الضريبة الانتقائية الذي ستتم مناقشته في اللجنة الفنية للتشريعات قريبا.

وتفرض ضريبة القيمة المضافة على توريد جميع السلع والخدمات إذا لم يذكر نص صريح لفرض نسبة الصفر أو الإعفاء "بما في ذلك الأغذية والمباني التجارية والخدمات الفندقية"، وأن أي توريد يمكن أن يكون خاضعا للضريبة" بالنسبة الأساسية 5% أو بنسبة الصفر "أو معفى من الضريبة.

وسيتم فرض نسبة الصفر على كل من النقل الدولي للركاب والسلع والتصدير ومعظم خدمات الصحة والتعليم وتوريد "ذهب الاستثمار" والتوريد الأول من المباني السكنية، أي البيع أو التأجير لأول مرة خلال 3 سنوات من استكمال البناء. وسيتم إعفاء بعض الخدمات المالية وتوريد المباني السكنية والأراضي الخالية.

توريد السلع

وسيتعين على جميع الأعمال التي تورد أية سلع أو خدمات التسجيل لغايات الضريبة إذا كان إجمالي توريداتها الخاضعة للضريبة يجاوز حد التسجيل الإلزامي، أي 375 ألف درهم، أما إذا كانت التوريدات الخاضعة للضريبة لا تجاوز 375 ألف درهم ولكن تجاوز حد التسجيل الاختياري أي 187 ألفا و500 درهم فإنه يحق لها التسجيل فيما لا تسجل لأغراض الضريبة الأعمال التي تورد خدمات أو سلعا معفاة ولا تورد أية سلع أو خدمات خاضعة للضريبة.

وستقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بفتح باب التسجيل للأعمال التي تزيد إيراداتها الخاضعة للضريبة حد التسجيل الإلزامي خلال الربع الثالث من 2017 بينما سيكون التسجيل إلزاميا خلال الربع الرابع من 2017.

وسيتم البدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في 1 يناير 2018 مما يعني أن الأعمال المعنية يجب أن تكون مسجلة لغايات الضريبة قبل ذلك.

وستفرض الضريبة الانتقائية على سلع محددة ضارة بصحة الإنسان، وهي التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100% والمشروبات الغازية بنسبة 50%، وستفرض هذه الضريبة كنسبة من سعر بيع التجزئة قبل فرض الضريبة ويتم استحقاق دفعها عند استيراد السلع الانتقائية أو عند خروجها من المصنع في حال التصنيع محليا.

وسيكون بالإمكان تأجيل دفع الضريبة في حال وضع السلع بعد الاستيراد أو الإنتاج في مستودعات ضريبية يتم ترخيصها وفقا لشروط محددة إلى حين إخراجها من هذه المستودعات وطرحها للاستهلاك.

وستقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بفتح باب التسجيل للأعمال التي تستورد أو تنتج أو تخزن السلع الانتقائية خلال الربع الثالث من 2017، بينما سيكون التسجيل إلزاميا خلال الربع الأخير من 2017. وسيتم البدء بتطبيق الضريبة الانتقائية في الربع الأخير من 2017.