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بعد فشل المحادثات.. مجموعة اليورو تؤجل مساعدة اليونان

المصدر: بروكسل – رويترز
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قال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن وزراء مالية منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي والحكومة اليونانية فشلوا أثناء محادثات أمس في الاتفاق على الإفراج عن المزيد من أموال الدعم المالي لأثينا، ولم يتوصلوا لاتفاق لمزيد من العروض لتخفيف أعباء ديون اليونان.

وتحتاج اليونان الى أموال جديدة من منطقة اليورو، لتفادي التخلف عن سداد ديونها في يوليو، عندما يحين موعد سداد قروض قيمتها 7.3 مليار دولار.

ولكي تحصل على الأموال وافق البرلمان اليوناني يوم الخميس الماضي على تخفيضات في معاشات التقاعد وزيادات في الضرائب. لكن الوزراء خلصوا إلى أن أثينا ما زال يتعين عليها أن تتخذ بعض الإجراءات الإضافية.

كلمات دالّة

#مجموعة اليورو, #اليونان, #الديون, #البرلمان اليوناني, #الاستدانة

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