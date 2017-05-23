فيتش: انخفاض حاد لعجز موازنة السعودية بـ 2017

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الأثر الإيجابي لارتفاع أسعار النفط على الموازنة السعودية، مشيرة إلى الانخفاض الحاد في عجز الميزانية بالربع الأول 2017.

وقالت فيتش في تقرير لها إن هذه النتائج دعمت التوقعات بانخفاض العجز كثيراً في العام الحالي، ما يبرز استمرار أهمية أسعار النفط للأداء المالي، لكن الانخفاض في السنة المالية سيكون أقل حدة منه في الربع الأول.

وأشارت الوكالة إلى أثر إعادة جزء من المزايا المالية المستقطعة من موظفي القطاع العام السعودي.

يذكر أن تنفيذ برنامج التحول الوطني، ضمن خطط رؤية 2030 أدى إلى تقليص العجز بالربع الأول من العام الحالي بنسبة 44%.