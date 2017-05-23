مسؤول: اقتصاد أبوظبي يظهر بوادر على التعافي

قال مسؤول في أبوظبي، إن اقتصاد الإمارة يظهر علامات على التعافي بفعل الإنفاق الحكومي الضخم.

وقال خليفة المنصوري، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أكبر إمارة في البلاد، للصحافيين، إن الحكومة تنفق بكثافة على المشروعات في علامة على التعافي الاقتصادي، مضيفا أن الإنفاق يتركز على السياحة والبنية التحتية.

وتوقع المنصوري نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 3% هذا العام، و4%، في 2018، بعد نمو بنحو 3% العام الماضي. وقال إن متوسط النمو في السنوات الخمس الأخيرة بلغ 4.1%.

وتبدو التوقعات أكثر تفاؤلا مما تكهن به صندوق النقد الدولي الذي توقع أن تشهد الإمارات العربية المتحدة تباطؤا في نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.3% هذا العام، إذ تخفض البلاد إنتاجها النفطي تماشيا مع اتفاق المنتجين العالميين على تقليص الإمدادات.