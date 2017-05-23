مصر: عجز ميزان المدفوعات تحول لفائض بـ 7 مليارات دولار

أعلن البنك المركزي المصري أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي أسفرت عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بقيمة 7 مليارات دولار للأشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية (من يوليو إلى ديسمبر 2016) مقابل عجز كلي بميزان المدفوعات بقيمة 3.4 مليار دولار في الفترة المماثلة السابقة.

وأشار المركزي المصري في بيان الثلاثاء، إلى أن 73% من الفائض في ميزان المدفوعات "تحقق في الفترة التي شهدت تحرير سعر صرف الجنيه للفترة بين أكتوبر حتى ديسمبر من 2016. كما أظهرت الأرقام تراجع عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 13.1% مقارنة بالفترة المناظرة.

وتراجع العجز التجاري بنحو ملياري دولار أو بمعدل 10.1% كمحصلة لتصاعد حصيلة الصادرات بمعدل 14.4% خلال الفترة (نحو 60% تقريباً من هذه الزيادة تحققت خلال فترة تحرير سعر الصرف. وتراجعت الواردات بمعدل 2.3%.

وعلى الرغم من تراجع الإيرادات السياحية فإن ميزان السياحة والسفر عاد ليحقق فائضا قدره 189.6 مليون دولار، مقابل عجز بلغ 347 مليون دولار خلال السنة السابقة.

وارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية بنسبة 28% للفترة المقارنة ليصل إلى 4.3 مليار دولار في 6 أشهر.