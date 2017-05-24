الإمارات تستثني التعليم والصحة من ضريبة القيمة المضافة

أكد وكيل وزارة المالية في الإمارات، يونس خوري، أن قانون ضريبة القيمة المضافة الـVAT "يطبق نسبة الصفر على قطاعي الصحة والتعليم".

وقال خوري في مقابلة مع "العربية" إن دولة الإمارات "لا تحبذ الإعفاءات وهناك نسبة الصفر على قطاعي الصحة والتعليم، أما بقية القطاعات الأخرى فلم تستثن منها" بالنسبة لضريبة القيمة المضافة.

وأشار وكيل وزارة المالية إلى قرب صدور "المراسيم المحلية لقانون ضريبة القيمة المضافة لتكون الصورة أوضح حول النسب في القطاعات".

وذكر أن الإمارات تتوقع مبالغ ما بين 12 و15 مليار درهم من تطبيق الضريبة في السنتين الأولى والثانية.

وأكد أن الإيرادات المتوقعة قياسا إلى حجم الاقتصاد الإماراتي بنحو 400 مليار دولار، تظهر أن الأثر المتوقع اجتماعياً واقتصادياً "لن يكون كبيرا على القطاعات التي ستطبق فيها الضريبة".

وبدأ العد التنازلي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% والضريبة الانتقائية في الخليج مع تصديق الإمارات على الضريبتين لتكون الدولة الثانية بعد السعودية.

وتلقت الأمانة العامة لمجلس التعاون للخليج وثيقتي تصديق الإمارات، ما يعني أن الاتفاقيتين دخلتا حيز التنفيذ، وسيتم فرضهما في الخليج اعتبارا من مطلع يناير.

وبشأن الضريبة الانتقائية التي ستُفرض على التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100% والمشروبات الغازية بنسبة 50% سيتم البدءُ في تطبيقها في الربع الأخير من 2017.