بالأرقام..الفرص الوظيفية من الشراكات الأميركية السعودية

"توطين الصناعة وتوفير الوظائف للسعوديين" هي أحد أبرز الأهداف التي وضعتها رؤية السعودية 2030، حيث من تستهدف تخفيض معدل البطالة من نحو 12% حاليا إلى 7% بحلول 2030 ورفع مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%.

ومن المرتقب أن تشهد سوق العمل في السعودية دخول عشرات الآلاف من فرص العمل بعد توقيع حزمة اتفاقيات بـ280 مليار دولار مع الشركات الأميركية ضمن زيارة ترمب للمملكة.

المشترك بين هذه الصفقات التي وقعت بين الشركات السعودية والأميركية هو توطين الصناعة وتوفير الوظائف للسعوديين وتحديدا أكثر من 75 ألف وظيفة.

عسكريا، تترقب السوق 23 ألف وظيفة وذات مهارات عالية في إطار تجميع وتصنيع المروحيات والذخائر الذكية، وتوطين التقنية المتقدمة، وبناء مصانع لأنظمة الدفاع.

وستنجم أكثر من 14 ألف وظيفة عن الاتفاقيات الـ13 التي وقعتها أرامكو، والتي هي أيضا تتطلب مهارات متقدمة.

فهي تتضمن تطوير سلسلة الإمداد، وتوطين الصناعات المتقدمة والتقنيات الرقمية الذكية، إضافة الى تصنيع منصات حفر بمواصفات عالية.

أما مشروع نقل التقنية مع آي بي إم، فمن شأنه خلق 38 ألف وظيفة للشباب السعودي.

وتعتبر آي بي إم خامس أكبر شركة تكنولوجيا في العالم، وتبلغ قيمتها السوقية 143 مليار دولار.

وفي مجال تنويع مصادر الطاقة في المملكة، ستوفر اتفاقيات الطاقات المتجددة ألف وظيفة محليا. كما سيتم دراسة تطوير عدادات لشركة الكهرباء وربطها بالألياف الضوئية.

هذا إضافة إلى سلسلة من المشاريع المتعلقة بالتوطين في مجالات السلع والخدمات الموجهة لحقول النفط، ضمن برنامج "اكتفاء".

ومن بين القطاعات الرئيسية التي يتم التركيز عليها قطاع الصحة الذي سيوفر ألف وظيفة جديدة في مجالات متخصصة مثل التصوير الإشعاعي والسحابة الإلكترونية للخدمات الصحية. وإضافة الى تصنيع الأجهزة الطبية وابتكار نظام معلوماتي متطور لمستشفى الملك فيصل التخصصي.