ماجد الفطيم:استحواذات جديدة بشركات التجارة الإلكترونية

شدد الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم الإماراتية، آلان بجاني، على الاهتمام المتزايد لشركات المنطقة لتحويل تجارة التجزئة نحو الرقمنة.

وقال بجاني، في مقابلة مع "العربية" على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في البحر الميت، إن شركته تعمل على زيادة المعروض الرقمي لمنتجاتها وخدماتها ليوازي الحضور التقليدي لأعمالها.

وكشف أن الشركة ستعلن قريباً عن خطة استثمارية لزيادة استحواذاتها في شركات التجارة الإلكترونية، وهي الآن بصدد مفاوضات مع شركات عدة.

وأضاف أن مجموعة ماجد الفطيم تجري مفاوضات مستمرة لمتابعة الإثراء الرقمي، بعدما أصبحت أكبر مساهم في Fetcher.

من جهة أخرى، أشار بجاني إلى أن 50% من بطاقات السينما تحجز عبر الإنترنت.