"آي مينا" للعربية: توجه لإدراج حصة 25% في لندن

كشف د. خلدون طبازة المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة IMena آي مينا، عن توجه المجموعة نحو الإدراج في سوق لندن المالي، مرجحا أن تكون نسبة الطرح 25%.

وقال طبازة في مقابلة مع "العربية" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن، إن المجموعة تضم 8 شركات مختصة بالإعلانات المبوبة للعقارات والمطاعم والسيارات على الإنترنت.

ووصف التجارة الإلكترونية بأنها تشهد نموا سريعا وبعض الشركات بمجموعة آي مينا، التي تأسست عام 2013 بدأت بالربحية.

وأشار إلى أعمال بحجم 100 مليون دولار للمجموعة، مع أعلى نسبة نمو في السنة الحالية.