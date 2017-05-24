دول مجلس التعاون: ضريبة القيمة المضافة تدخل حيز التنفيذ

تلقت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، وثيقتي تصديق دولة الامارات العربية المتحدة على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية، والاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول المجلس.

وقالت الأمانة إن الإمارات العربية المتحدة هي الدولة الثانية، التي تودع وثيقتي التصديق لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج.

واستناداً لما نصت عليه كل من الاتفاقيتين باعتبار الاتفاقية نافذة من إيداع وثيقة تصديق الدولة الثانية لدى الأمانة العامة، فقد دخلت الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية والاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيز التنفيذ.