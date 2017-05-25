تباطؤ الاقتصاد البريطاني يفوق التوقعات في الربع الأول

أظهرت أرقام رسمية أن الاقتصاد البريطاني تباطأ أكثر من المتوقع في الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، مع تأثر إنفاق المستهلكين سلباً بارتفاع التضخم بعد استفتاء انفصال بريطانيا العام الماضي.

وقال مكتب الإحصاءات إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.2% فقط مقابل تقديرات أولية بنمو 0.3 %.

وتوقع غالبية خبراء الاقتصاد أن يظل معدل النمو دون تغيير وهو معدل يمثل بالفعل تباطؤاً حاداً، مقارنة مع 0.7% في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

وعلى أساس سنوي، تراجع النمو في مطلع 2017 إلى 2% من تقديرات أولية بتحقيق نمو 2.1% .

وبعد التعديل لحساب التضخم، زاد إنفاق الأسر في الربع الأول من عام 2017 بنسبة 0.3 % فقط وهو أقل معدل منذ الشهور الثلاثة الأخيرة في عام 2014.

وحقق الاقتصاد البريطاني نموا بنسبة 1.8% في العام الماضي وهو أحد أسرع معدلات النمو بين الاقتصادات السبعة المتقدمة الكبرى في العالم.