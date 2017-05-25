تخفيض رسوم التراخيص بالمناطق النائية في رأس الخيمة

وافق المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة على تخفيض رسوم التراخيص الاقتصادية في المناطق النائية، دعماً للتنمية الاقتصادية فيها، وتشجيعاً للاستثمار، بما يلبي احتياجات سكان هذه المناطق من السلع والخدمات، ويزيل معوقات استمرارية الأعمال.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الثاني لعام 2017، الذي ترأسه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة أمس، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وأوضح الأمين العام للمجلس التنفيذي محمد عبداللطيف خليفة، أن المجلس اطلع خلال الاجتماع على تقرير اللجنة الاقتصادية في ما يخص الإطار العام للاستراتيجية الصناعية للدولة، وما يتضمنه من رؤية وأهداف ومبادرات رأسية وأفقية، وصولاً إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي.

ووجه المجلس بتنسيق الجهود والتعاون لإنجاح المبادرات والاسترشاد بالموجهات الاستراتيجية في تنمية القطاع الصناعي بالإمارة، ودعم الصناعات القائمة على المعرفة والابتكار.

واستعرض المجلس أيضاً تقرير لجنة الصحة العامة والبيئة، ووجه باستكمال الدراسات الخاصة بتطوير الدور الرقابي البيئي.

وفي مجال بناء المؤسسات وتطوير هيكلية العمل الحكومي، وافق المجلس على مشروع قانون إعادة هيكلة دائرة الأشغال والخدمات العامة، حيث ستحل دائرة الخدمات العامة، بدلاً عن دائرة الأشغال والخدمات العامة.