خلافاً للتوقعات.. خطة لتعزيز التجارة بين أميركا وأوروبا

قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اتفقا على بدء العمل على خطة لتعزيز التعاون التجاري.

جاء ذلك بعد اجتماع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ورئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، ورئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك .

وفي هذا السياق، تم الاتفاق على بدء العمل على خطة مشتركة بشأن التجارة.

وقال توسك، في بيان، إن التجارة واحدة من القضايا التي لا تزال "مفتوحة".

وتم تعليق محادثات بشأن اتفاق مزمع للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منذ فوز ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر، في ظل موقفه المؤيد للحماية التجارية.