اقتراح بحل مؤقت للخلاف التجاري بين روسيا وتركيا

قال مسؤولون كبار في تركيا اليوم الجمعة إن أنقرة اقترحت على موسكو رفع حظر مفروض على صادرات البندورة (الطماطم) خلال المواسم التي لا تستطيع روسيا إنتاج البندورة فيها وإبقائه في الأوقات الأخرى في مسعى لحل خلاف تجاري بين البلدين.

وقال مسؤول اقتصادي تركي بارز لرويترز "لن يكون من السهل إيجاد حل بشأن هذه القضية على الرغم من المقترح التركي".

وتعكف أنقرة وموسكو على تطبيع العلاقات التي تضررت بعد أن أسقطت تركيا طائرة روسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2015. لكن بعض القيود التجارية الروسية على السلع التركية ما زالت قائمة.

وقال مسؤولون روس في وقت سابق من هذا الشهر إن بعض القيود على واردات البندورة من تركيا ستظل قائمة "بشكل ما" خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة.