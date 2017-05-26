كيف ردت ألمانيا على انتقاد ترمب لفائضها التجاري؟

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن الفائض التجاري لبلاده "ليس خيرا ولا شرا"، وذلك في معرض رده على سؤال بشأن تقارير ذكرت أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتقد برلين لتسجيلها فائضا تجاريا مرتفعا.

وقال جورج شترايتر خلال مؤتمر صحافي حكومي "الفائض التجاري ليس خيرا ولا شرا.. هو نتيجة لتفاعل العرض مع الطلب في الأسواق العالمية".

وبحسب التقارير الإعلامية الألمانية انتقد ترمب ألمانيا بسبب سياساتها التجارية "السيئة للغاية" خلال اجتماع مع رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، ملمحاً إلى أنه قد يتخذ خطوات لتقييد مبيعات السيارات الألمانية في الولايات المتحدة.