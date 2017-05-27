استثمارات صناعة الورق 3.9 مليار دولار بالخليج

تستضيف الإمارات المعرض الدولي السنوي الرابع للصناعات الورقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة من 11-13 ديسمبر 2017.

ويبحث المعرض الذي تنظمه شركة الفرات للمعارض في إمارة الشارقة أهم التحديات التي تواجه سوق صناعة الورق في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعتبر صناعة الورق على قدر كبير من الأهمية، لما توفره من فرص استثمارية واعدة في أسواق استهلاكية كبيرة.

وقد حققت صناعة الورق في دول المجلس طبقا لتقرير منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" نموا متزايدا، حيث بلغ حجم الاستثمارات الموظفة في مجال صناعة المنتجات الورقية عام 2015 نحو 3.9 مليار دولار أميركي، متزايدة من حوالي 2.6 مليار دولار عام 2010، أي أنها ازدادت بنسبة 49% تقريباً خلال هذه الفترة، وبنسبة مركبة سنوية بلغت 8.3 %.

وحلت السعودية في مركز الصدارة باستثمارات تراكمية بلغت أكثر من 3 مليارات دولار، وبمساهمة نسبية بلغت 77.5% من إجمالي استثمارات دول مجلس التعاون عام 2015 في قطاع صناعات المنتجات الورقية، تبعتها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 14.2%، ثم دولة الكويت بنسبة 4.6%، فسلطنة عمان بنسبة 2%، ثم دولة قطر، فمملكة البحرين بنسب قليلة.