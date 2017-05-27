موديز تؤكد تصنيف الإمارات مع نظرة مستقبلية مستقرة

أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تأكيد تصنيف الإمارات عندAA2 مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية.

وأرجعت موديز، بحسب ما نقلته "رويترز"، أسباب تغيير النظرة المستقبلية للإمارات إلى "السياسة الفعالة المتبعة في مواجهة تدني أسعار النفط من خلال تسريع أجندة الإصلاحات".

وتوقعت موديز "انخفاض العجز الحكومي الكلي للإمارات في 2017 نتيجة لإجراءات الإنفاق وتعافي أسعار النفط".

واعتبرت وكالة التصنيف أن من أهم العوامل التي "أدت لتغيير النظرة المستقبلية للإمارات التحسن المتوقع في وضع الموازنة وميزان المعاملات الجارية".

وقالت إنه "رغم تحسن المعنويات مع ارتفاع أسعار النفط سيؤثر إنتاج الخام سلبا على النمو الإماراتي في 2017".