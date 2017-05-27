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موديز تتوقع ارتفاع ديون الكويت لـ 34% عام 2020

المصدر: العربية.نت
شاطئ الشويخ بالعاصمة الكويت
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أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تأكيد تصنيف الكويت عندAA2 مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية.

واعتبرت الوكالة، بحسب ما نقلته "رويترز"، أن "النظرة المستقبلية للكويت تتماشى مع رؤية بوجود علامات على تمتع الحكومة بالقدرة المؤسسية على التطبيق الفعلي لبرنامج الإصلاحات المالية والاقتصادية".

وتوقعت الوكالة "ارتفاع ديون الحكومة الكويتية إلى نحو 34% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020"، مؤكدة أن "مستويات الدين الخارجي الكويتي ستظل مستقرة إلى حد كبير قرب 40% من الناتج المحلي الإجمالي".

كما توقعت موديز "وصول الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للكويت إلى مستوى ما قبل صدمة أسعار النفط بحلول 2021".

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