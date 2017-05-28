السعودية: تسجيل 15% من الخاضعين للضريبة الانتقائية

قال خلاد خريص، مدير وحدة الضرائب الانتقائية في هيئة الزكاة والدخل، إن الإيرادات المتوقعة من تطبيق الضريبة الانتقائية ستتراوح بين 8 مليارات ريال و10 مليارات ريال.

وأشار خريص في مقابلة مع "العربية" إلى تسجيل نحو 15% من الخاضعين للضريبة، في النظام المخصص لها، على موقع هيئة الزكاة والدخل، وإلى تأثر حجم الضريبة المحصلة بنسب تطبيق الضريبة، وحجم استيرادها وإنتاجها.

وتحدث عن المرحلة الانقالية لتطبيق الضريبة، والتي تتعلق "بكل من يحوز سلعا تخضع للضريبة الانتقائية قبل تطبيق النظام الضريبي"، موضحا أن التسجيل متاح على موقع الهيئة لكل من ينتج أو يستورد سلعا خاضعة للضريبة الانتقائية.

ونشرت لوائح وأنظمة #الضريبة_الانتقائية في الجريدة الرسمية في السعودية الخميس الماضي، لتصبح سارية بعد 15 يوماً في العاشر من يونيو 2017 مع الإشارة إلى انتظار صدور اللائحة التنفيذية التي ستحدد نطاق التطبيق الفعلي على السلع التي سيخضع لهذا النوع من الضرائب.

وستطبق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ضريبتين مع صدور اللوائح التنفيذية الخاصة بها، الأولى تسمى ضريبة القيمة المضافة وتشمل مختلف قطاعات الاقتصاد، والثانية الضريبة الانتقائية على السلع الضارة أو الكمالية مثل التبغ وبعض المشروبات الغازية وغيرها.

وتضمنت اللوائح والأنظمة السعودية بشأن الضريبة الانتقائية، غرامة بقيمة 50 ألف ريال لكل من منع أو أعاق موظفي الهيئة العامة للزكاة والدخل، من أداء واجباتهم الوظيفية، ولم يلتزم بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة.