ترقب بالسعودية لصدور أول لائحة تنفيذية للضرائب

نشرت السعودية لوائح وأنظمة الضريبة الانتقائية في الجريدة الرسمية أم القرى، لتصبح سارية بعد أسبوعين، على أن تقوم الهيئة العامة للدخل والزكاة بإصدار اللائحة التنفيذية التي ستُحدد نطاق التطبيق الفعلي على السلع التي ستخضع لهذا النوع من الضرائب.

ودخلت الاتفاقيتان الموحدتان لضريبتي القيمة المضافة الانتقائية حيز التنفيذ في الخليج، وذلك عقب تصديق الإمارات على الوثيقتين، لتكون الدولة الثانية التي تودعهما بعد السعودية، ما أدخل الاتفاقيتين حيز التنفيذ.

وستُفرض الضريبة الانتقائية على التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والمشروبات الغازية بـ 50%.

وتضمنت اللوائح والأنظمة السعودية بشأن الضريبة الانتقائية، غرامة بقيمة خمسين ألف ريال لكل من منع أو أعاق موظفي الهيئة العامة للزكاة والدخل من أداء واجباتهم الوظيفية، ولم يلتزم بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة.

يذكر أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيجري ابتداءً من مطلع يناير بنسبة 5%.