ديون قطر ترفع المخاطر وتقفز لـ 150% من الناتج الإجمالي

قال محمد ماهر، رئيس شركة برايم القابضة في مصر، إن مستوى الدين الخارجي في قطر ارتفع بشكل كبير إلى 150% من الناتج المحلي.

وأشار ماهر في مقابلة مع "العربية" إلى بلوغ قيمة الديون القطرية الخارجية، أكثر من 50 مليار دولار، وهو رقم كبير بالنسبة لقطر، وينطوي على مخاطر تؤثر على التصنيف الائتماني.

وتحدث عن تقرير وكالة موديز للتصنيف الائتماني، التي خفضت تصنيف قطر، وما أورده التقرير من ملاحظة زيادة عدد السكان بثلاثة أضعاف في 10 سنوات.

واستبعد ماهر قدرة قطر على مواصلة النمو الاقتصادي بنفس الوتيرة، بعد انتهاء فترة الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2020، وما يرافقها من زيادة في عدد السكان وزيادة في الطلب المحلي على الخدمات والسلع.

وأشار إلى مساهمة البنوك القطرية بنسبة 85% من الزيادة في الدين الخارجي القطري، واصفا بنوك قطر بأنها "مهددة بانخفاض الأداء بمجرد انتهاء خطة البناء لاستضافة كأس العالم وبعد انتهاء المرحلة بحلول 2020".

وتحدث ماهر عن الغموض الذي يكتنف الصندوق السيادي الاستثماري القطري، الذي وصلت قيمته إلى 300 مليار دولار، مؤكدا أنه "لا يوجد وضوح في الرؤية ولا شفافية في الأصول للصندوق، وتحول إلى الاستثمار في الأصول في العواصم العالمية والمعلومات ترد من خلال الشائعات وليس من الإفصاح".