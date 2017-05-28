كيف ستغير الثورة الرابعة قطاع الصحة وطباعة الأعضاء؟

قال وزير الصحة اللبناني غسان حاصباني في مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في البحر الميت إن وزارته تعمل على خطة لتطوير التغطية الصحية للمشمولين في الرعاية الصحية في لبنان.

وأضاف حاصباني أن هذا الأمر هام لتعزيز دور التكنولوجيا في القطاع الصحي.

وأشار إلى أن القطاع الصحي مستفيد أساسي من الثورة الصناعية الرابعة، وقال "نقطع أشواطا كبيرة في المجال دون المرور بكل المراحل التي مرت بها الدول، التكنولوجيا تتقدم بشكل كبير والقطاع الصحي مستفيد أساسي من الثورة الصناعية ودور التكنولوجيا يعزز فرص إطالة العمر وتطوير نمط حياة المريض، ليكون الإنسان المريض منتجا، والتكنولوجيا ستطور صناعة العمليات البيولوجية والتشخيص وستحول القطاع بشكل جذري".

ولفت إلى أن التشريعات بحاجة إلى التطور في الدول العربية لتصبح التغطية شاملة لتواكب المعلوماتية التي ستحول الطبابة إلى عملية خاصة وليست شاملة ولا يكون هناك دواء يشفي عددا كبيرا، ولكن الدواء والعلاج سيكون مصمم لكل شخص خصيصا وبعض الأعضاء قد تطبع عبر الطباعة الثلاثية ونحن بحاجة لأنظمة رعاية تراعي هذه الشخصية في القطاع الطبي.

وفيما يتعلق بقطاع الصحة في لبنان قال "نعمل لإطلاق خطتين قصيرة وطويلة الأمد لتطوير التغطية الصحية، والآن أكثر من 85% من الشعب اللبناني مغطى من قبل الدولة، ونسعى لجعلها أكثر شمولية وصلابة لتبقى مستدامة، إضافة لإدخال التكنولوجيا ومنها ملفات الصحة الإلكترونية لكل مريض والبطاقة الإلكترونية".