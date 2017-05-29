إنجازات دبي الذكية محط أنظار العالم في مؤتمر نيويورك

استحوذت تجربة وإنجازات دبي الذكية على أنظار العالم خلال مشاركتها في "مؤتمر المدن الذكية 2017 بمدينة نيويورك"، وقد شاركت دبي الذكية كشريك استراتيجي في الحدث، حيث سلط وفد دبي الذكية الضوء خلال المشاركة على التقدم الكبير الذي أحرزته إمارة دبي في مسيرتها نحو التحول إلى أذكى المدن على مستوى العالم والأهداف التي تسعى لها من خلال هذا التحول.

وضم الوفد المشارك في المؤتمر، الذي اختتم أعماله مؤخراً بمدينة نيويورك الأميركية، كلاً من المدير العام لمكتب مدينة دبي الذكية عائشة بنت بطي بن بشر، ومساعد المدير العام لمكتب دبي الذكية والمدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي يونس آل ناصر، والمدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية سام لوتاه.

حيث شارك الوفد إلى جانب مشاركته في الجلسات النقاشية للمؤتمر، في مائدة مستديرة التي نظمها مجلس الأعمال الإماراتي الأميركي في مختبرات شركة أي بي إم، والتي ضمت كبار المديرين التنفيذيين في شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية الأميركية البارزة، والقنصل العام لدولة الإمارات في نيويورك ماجد السويدي.

وتناول مؤتمر المدن الذكية العلاقة بين التكنولوجيا والحياة الحضرية، وحاز الحدث على اهتمام المختصين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى قائمة من أهم المتحدثين والخبراء الدوليين لمعالجة أهم القضايا التي تواجه تطوير المدن الذكية، واقتراح الحلول لها، وتبادل الخبرات واستعراض قصص النجاح وأفضل الممارسات والأطر الفعالة للمدن الذكية في جميع أنحاء العالم.