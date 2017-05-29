الأهلي: احتياطيات السعودية تحميها من الصدمات

يرى البنك الأهلي أن حجم الاحتياطيات وانخفاض حجم الديون العامة سيمكن السعودية من مواجهة أي صدمات. ويشير تقرير صدر عن البنك إلى أن ملاءة صافي الأصول الأجنبية تؤكد عدم وجود ضغوط فورية.

ويلفت التقرير إلى أن صافي الأصول الأجنبية بنهاية 2016 تغطي 30 شهراً من الواردات في المملكة. وتغطي الاحتياطيات السعودية الاحتياجات المالية وتتصدى للتدفقات الرأسمالية، بحسب كفاءة الاحتياطيات وفقاً لمقاييس صندوق النقد الدولي.

ويرجح تقرير "الأهلي" ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وسط سعي الحكومة للاندماج مع الاقتصاد العالمي من خلال تنويع مصادر الدخل.