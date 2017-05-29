تطبيق "القيمة المضافة"على العقارات واستثناء قروض البنوك

كشف مدير مشروع ضريبة القيمة المضافة بهيئة الزكاة والدخل حمود الحربي أن القطاع العقاري التجاري والسكني سيخضع لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، باستثناء بعض الحالات، وأن اللائحة التنفيذية المزمع إصدارها للضريبة ستوضح تلك الحالات.

وبيّن أن القروض البنكية غير خاضعة للقيمة المضافة، مشيراً إلى أن الهيئة تقدم خدمة للأصول الرأسمالية للمنشآت الكبرى التي تتطلب سنوات عدة لتأسيسها، ما يتطلب استيراد مواد من الخارج بمبالغ ضخمة، بحيث يؤجل سداد الضريبة باعتبارها أصولا رأسمالية دون إيرادات قريبة لحين بدء التشغيل والانتاج، بحسب ما ورد في صحيفة "عكاظ".

وأضاف أن التجارة الإلكترونية خاضعة لضريبة القيمة المضافة، التي تنقسم إلى قسمين أولهما البيع عن بعد من خلال سلع تستورد بواسطة شركات النقل سواء من داخل المملكة أو خارجها. وثانيهما المنتجات الرقمية والتي تشمل الأفلام والموسيقى وبرامج الحاسب الآلي.