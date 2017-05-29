"الأهلي": البرامج التحفيزية للقطاع الخاص ستدعم الأعمال

يرى البنك الأهلي أن البرامج التحفيزية المتوقع الإعلان عنها والمتعلقة بالقطاع الخاص ستدعم نشاط الأعمال في المستقبل، مرجحاً أن يبلغ متوسط برميل النفط 50.6 دولار هذا العام، وأن يبلغ الإنتاج السعودي 10.1 مليون برميل يوميا.

وهذا يعني ارتفاع الإيرادات النفطية بـ35.5% عن العام الماضي إلى قرابة 446 مليار دولار.

ورجح تقرير "الأهلي" ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وسط سعي الحكومة للاندماج مع الاقتصاد العالمي من خلال تنويع مصادر الدخل.

وأشار تقرير "الأهلي" إلى أن تخفيض الدعم في النصف الثاني سيرفع أسعار المستهلكين، إلا أن برنامج حساب المواطن سيحد من الأثر السلبي على ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.