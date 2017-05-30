إجراء تحفيزي جديد لجذب القطاع الخاص بالسعودية.. ما هو؟

دشن وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير المالية محمد الجدعان أمس في جدة، خدمة "التزام" الإلكترونية التي تعد إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 لتعزيز التعاملات الإلكترونية وتحقيق رؤية المملكة 2030 في دعم وتسهيل الإجراءات الحكومية مع القطاع الخاص بما يضمن صحتها وموثوقيتها بالاعتماد على التقنية.

وتهدف "التزام" في مرحلتها الحالية إلى تحقق الجهات الحكومية من الالتزامات الرئيسية المطلوبة من القطاع الخاص بشكل إلكتروني في خدمة واحدة متكاملة، ومعرفة حالتها النظامية مثل: صلاحية السجل التجاري، شهادة الزكاة والدخل، شهادة السعودة، نطاق المنشأة، صلاحية انتسابها بالغرف التجارية وغيرها من الخدمات والمتطلبات النظامية المختلفة، بحسب ما ورد في صحيفة "عكاظ".

وقال نائب وزير التجارة والاستثمار المهندس ماجد البواردي، إن "التزام" في مرحلتها الحالية سيتم استخدامها من قبل الجهات الحكومية لضمان التزام المنشآت التجارية حسب متطلبات كل خدمة مقدمة، كما يمكن استخدامها من قبل المنشآت التجارية للتحقق من حالتها النظامية بكل يسر وسهولة وشفافية قبل التقديم على أي خدمة عبر زيارة الموقع الإلكتروني Eltzam.sa .