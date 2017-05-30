إحلال 730 وظيفة لغير الكويتيين في أول يوليو

بلغت حصة الرواتب والأجور من ميزانية العام 2017/ 2018 نحو 6.7 مليار دينار، منها 600 مليون دينار (أي ما يعادل ملياري دولار تقريباً) رواتب للوافدين الذين بلغ عددهم 92697 مقابل 224054 كويتياً.

ولحظت الميزانية التي أحالتها وزارة المالية على لجنة الميزانيات البرلمانية تطبيق سياسة الإحلال على 730 وظيفة من فئة غير كويتي، ورد عليها تحفظ في الميزانية اعتباراً من أول يوليو 2017، بحسب ما ورد في صحيفة "الرأي" الكويتية.

وأعلنت وزارة المالية أن الإيرادات في ميزانية العام 2017 / 2018 تقدر بـ 13 مليارا و324 مليوناً و255 ألف دينار، مع تخصيص مليار و332 مليوناً و435 ألف دينار لاحتياطي الأجيال القادمة.

وقدرت الوزارة، في مذكرتها الإيضاحية التي أحالتها إلى لجنة الميزانيات البرلمانية، المصروفات بمبلغ 19 ملياراً و900 مليون دينار، موزعة على 8 أبواب، وقدرت العجز الناجم عن زيادة المصروفات على الإيرادات بسبعة مليارات و908 ملايين دينار تغطى من الاحتياطي العام للدولة.

ومثّلت الإيرادات النفطية غالبية الإيرادات، وسجلت تقديرات السنة المالية 2017 / 2018 مبلغ 11 ملياراً و710 ملايين و724 ألف دينار، بزيادة عن ميزانية العام 2016/ 2017 بلغت 3 مليارات و87 مليوناً و339 ألف دينار، على أساس 45 دولاراً سعراً لبرميل النفط وفق حصة الكويت المقررة في "أوبك" بواقع 2.8 مليون برميل يومياً، مع خصم تكاليف الإنتاج البالغة مليارين و309 ملايين دينار.

وسجلت إيرادات الضرائب والرسوم التي تشمل الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية، والضرائب على مجموع الرواتب والأجور وعلى الملكية والسلع والخدمات والتجارة 494 مليوناً و834 ألف دينار بزيادة مقدارها 19 مليون دينار.

وبلغت اعتمادات الباب الأول (الرواتب والأجور) 6 مليارات و692 مليون دينار مقابل 6 مليارات و401 مليون في العام الذي سبق.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنه على الرغم من أن الجهات الحكومية قدرت الميزانية بمبلغ 7 مليارات و88 مليون دينار، غير أن وزارة المالية خفضت المبلغ.

وبلغت جملة الوظائف المدرجة في الباب الأول للسنة المالية 2017/ 2018 عدد 371437 وظيفة، شغل الكويتيون 224054 منها و92697 لغير الكويتيين.

وبلغت اعتمادات وظائف الكويتيين المالية 4 مليارات و396 مليون دينار، فيما بلغت اعتمادات غير الكويتيين 600 مليون دينار بنسبة 9 في المئة من الاعتمادات المالية. وبلغ عدد وظائف غير الكويتيين المشمولين بسياسة الإحلال المطلوب تجميدها في الميزانية 730 وظيفة.

وتتلخص أهم ملامح اعتمادات الباب الأول بتخصيص مبلغ 143 مليون دينار من الاعتمادين التكميليين الأول والثاني لتعيين الكويتيين خريجي الجامعات والمعاهد العليا وتلك المتوسطة، وتعيين غير حملة المؤهلات العلمية أو الدورات التدريبية وفقاً لاحتياجات الوزارات والإدارات الحكومية.

وخُصّص مبلغ 5 ملايين دينار من الاعتماد التكميلي الثاني لتعيين غير الكويتيين في الوظائف التي تتسم بالطابع الفني أو الندرة والحاجة الملحة.