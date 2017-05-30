تطبيق ذكيّ لفهم ضريبة القيمة المضافة في الخليج

مع اقتراب تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، أصبح لزاماً على الشركات العاملة في المنطقة التفكير في الآثار المحتملة لتطبيقها على أعمالها.

وصممت شركة "ديلويت الشرق الأوسط" تطبيقاً تفاعلياً على الأجهزة الذكية العاملة بنظامي تشغيل "أندرويد" و "آي أو أس"، يهدف إلى مساعدة الشركات العاملة في دول مجلس التعاون، في فهم الآثار المحتملة للضريبة ومتابعة عملياتها التشغيلية، بحسب ما ورد في صحيفة "الحياة".

ويفيد هذا التطبيق الشركات والأفراد، بإعطائهم فكرة تفصيلية عن آلية تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، وكيف يمكن أن تؤثر على أعمالهم. ووقع ممثلو دول مجلس التعاون رسمياً اتفاقاً لتطبيق هذه الضريبة، ويُعمل بها بداية العام المقبل.

وحرصت الشركة على تقسيم التطبيق إلى أجزاء سهلة التصفح والتنقل بينها. وضمّنته مواد تعليمية مثل تعليمات وإرشادات رسمية، ومقاطع فيديو ومواد تعليمية إلكترونية، وفكرة عن تأثير هذه الضريبة على الأعمال ورسوم بيانية معلوماتية.

تُضاف إلى ذلك الاتفاقات والقوانين المحلية المتعلقة بالضريبة الجديدة. ويحتوي التطبيق على اختبارات قصيرة تتراوح بين المستويين الأساسي والمتقدم، إذ يستطيع المستخدم اختيار أحدها والإجابة عن الأسئلة مستفيداً من ميزة محاولات الإجابة غير المحدودة المرفقة بكل اختبار، لقياس مدى إلمامهم بجوانب الضريبة على القيمة المضافة.

ويضم تطبيق "ديلويت" آلة حاسبة خاصة بالضريبة، لمساعدة المستخدمين على حساب النسبة البالغة 5 في المئة عند تطبيقها، وإعطائهم فكرة عن العلاقة التفاعلية بين الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية.

وأعلن الشريك المسؤول عن الضريبة غير المباشرة في ديلويت الشرق الأوسط جاستن وايتهاوس، أن التطبيق يساعد لشركات والأفراد على فهم الضريبة على القيمة المضافة في شكل سريع، ويدفعهم إلى التواصل مع الخبراء فيها وبالضرائب الجمركية العاملين في ديلويت.

إذ لفت إلى احتوائه على قاعدة معرفية حيّة تزوّد المتخصصين نافذة للاطلاع على المعلومات الرئيسة في شأن الضريبة على القيمة المضافة في أي مكان يتواجدون فيه من خلال أجهزتهم المحمولة.