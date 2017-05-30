ساما: تراجع تحويلات الوافدين لـ11.4 مليار ريال في أبريل

أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، تراجع تحويلات الوافدين، بنسبة 3.9% خلال شهر أبريل 2017، مقارنة مع الشهر المقارن عام 2016.

ووفقا لأحدث تقرير لـ"ساما" فقد بلغت تحويلات الوافدين، نحو 11.4 مليار ريال خلال أبريل الماضي، مقارنة مع 11.9 مليار ريال خلال أبريل 2016، بحسب ما ورد في صحيفة "الرياض".

وانخفضت تحويلات الوافدين بنسبة 12.8% خلال أبريل 2017، مقارنة مع مارس السابق له، عند 4.46 مليار ريال.

وسجلت تحويلات الوافدين نحو 36.1 مليار ريال، خلال الربع الأول من 2017، مقارنة مع 38.46 مليار ريال خلال الربع الرابع من 2016.

وبلغت العام الماضي نحو 152 مليار ريال، مقارنة مع 157 مليار ريال في 2017.

وسجلت تحويلات السعوديين خلال أبريل الماضي، نحو 3.9 مليار ريال، مقارنة مع 4.96 مليار ريال خلال أبريل 2016.