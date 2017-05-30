غوغل: الشركات العربية الصغيرة متأخرة عن الإنترنت

أكد سليم إده، مسؤول السياسات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "غوغل" الفارق الشاسع بين تواجد الشركات المتوسطة والصغيرة على الإنترنت في المنطقة العربية ودول العالم.

وأشار المسؤول في غوغل في مقابلة مع "العربية" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت، إلى نسبة 18% من الشركات الصغيرة، متواجدة على الإنترنت في الإمارات وهي أكثر دولة متقدمة عربياً بهذا المجال، في حين تبلغ النسبة 60% في أوروبا.

وتحدث إده عن النمو السريع في استخدام الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط، ذات المجتمع الشاب، والذي يشكل فيه الشباب نسبة 60%، فالمنطقة تجدد شبابها أكثر من أي منطقة في العالم.

يأتي هذا الحديث مع تواصل زخم الاستحواذات في قطاع التجارة الإلكترونية في الخليج، بعد شراء شركة Delivery Hero الألمانية التي تمتلك العديد من منصات طلب الطعام عبر الإنترنت، لمنصة توصيل الطعام TRY Carriage في الشرق الأوسط.