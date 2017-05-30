مصر تمدد تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية 3 سنوات إضافية

وافق البرلمان المصري على تمديد تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية لثلاث سنوات إضافية.

وأقر البرلمان أيضا ضريبة الدمغة التي ستفرض في السنوات الثلاث التي سيجري فيها تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وطبقت مصر لأول مرة ضريبة دمغة البورصة في عام 2013، ثم أوقف العمل بها مع نهاية نفس العام، لتفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% في 2014 ، ليتم تعليقها في العام التالي تحت ضغوط من المستثمرين لمدة عامين انتهت في مايو الجاري .

ليلي ذلك قرار من المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، بمد فترة تأجيل ضريبة الارباح الرأسمالية لمدة 3 سنوات جديدة، دون صدور تعديل تشريعي بهذا الشأن.