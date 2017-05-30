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معدل توافر الوظائف اليابانية يصعد لأعلى مستوى منذ 1974

المصدر: طوكيو – رويترز
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أظهرت بيانات من وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية أن معدل البطالة في البلاد استقر عند 2.8% في أبريل، بينما ارتفع معدل توافر الوظائف إلى أعلى مستوى منذ فبراير/ شباط 1974.

ويتماشى معدل البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية مع متوسط توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.

وارتفعت نسبة الوظائف إلى طالبي العمل لتصل إلى 1.48% من 1.45% في مارس/آذار.

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