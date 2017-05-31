ألمانيا وفرنسا تخططان لنظام مشترك لضريبة الشركات

قال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله إن ألمانيا وفرنسا تأملان بالموافقة على مقترحات لنظام مشترك لضريبة الشركات، قبل الانتخابات البرلمانية في فرنسا الشهر القادم.



وأوضح شيوبله، في مؤتمر في برلين، أن الاتفاق ليس فقط على مبادئ مشتركة لضرائب الشركات، بل أيضا على نظام مشترك، آملاً أن تكون المقترحات جاهزة قبل الانتخابات الفرنسية التي ستجرى في أوائل يونيو.



وقال إنه يجب على ألمانيا أن تبقى يقظة في وجه منافسة دولية متزايدة في مجال الضرائب.