مصر تلقت 3 مليارات دولار حصيلة بيع سندات دولية

قال أحمد كوجك نائب وزير المالية المصري لرويترز إن مصر تلقت اليوم الأربعاء 3 مليارات دولار حصيلة بيع سندات دولية.

وباعت مصر الأسبوع الماضي ما قيمته 750 مليون دولار من سندات مدتها 5 سنوات بعائد بلغ 5.45 % ومليار دولار من سندات مدتها 10 سنوات بعائد قدره 6.65 % و1.25 مليار دولار من سندات مدتها 30 عاما بعائد 7.95%.

وفي يناير باعت مصر سندات دولية قيمتها 4 مليارات دولار على 3 شرائح. وفي نيسان وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى 7 مليارات دولار.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض الدعم للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

ويتضمن البرنامج أيضا قانونا جديدا للاستثمار أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي لكن لائحته التنفيذية لم تصدر حتى الآن.