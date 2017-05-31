مصر: 2.5 مليار دولار قيمة إنتاج الصناعات النسيجية

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للصناعات النسيجية.

وقال مجدي طلبة، عضو المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، في مقابلة مع "العربية" إن تأسيس المجلس سينعش صناعة عمرها عريق في مصر، وانعكست بقيمة 2.5 مليار دولار من الإنتاج للعام الماضي، منها 1.25 مليار دولار صادرات للملابس.

وأشار إلى انفتاح مصر على جميع المستثمرين من داخل وخارج مصر، لمضاعفة أرقام صناعة النسيج في مصر خلال فترة زمنية محددة، مؤكدا أن هذه التوجهات تأتي بهدف النهوض بقطاع الصناعات النسيجية، ورفع قدرته التنافسية، وتنمية الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة والمنسوجات.

ويمثل قطاع الصناعات النسيجية محوراً مهماً ورئيسياً من محاور الاستراتيجية التي أطلقتها الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020.