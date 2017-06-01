الأردن.. 21.4% نسبة البطالة بين حملة الشهادات الجامعية

أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع معدل البطالة في الأردن ليسجل 18.2% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 15.8% في الربع السابق.

وبلغ معدل البطالة 14.6% في الربع المقابل من العام الماضي.

ويرى محللون أن أرقام معدل البطالة الفعلية أعلى من الأرقام الرسمية.

كذلك أشارت بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية إلى أن نسبة البطالة بين حملة الشهادات الجامعية وصلت إلى 21.4%.

وكان الأردن أعلن العام الماضي، عن التزامه بتوفير فرص عمل لقرابة 200 ألف سوري في قطاعات اقتصادية مختلفة، وربطت المملكة ذلك بالمساعدات المالية والاقتصادية التي أقرها مؤتمر لندن لمساعدة الدول المستضيفة للاجئين.