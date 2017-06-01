الإمارات تحتل المركز الثاني عالميا بفعالية بيئة الأعمال

احتلت الإمارات المركز العاشر عالميا على مؤشر التنافسية لعام 2017، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية " IMD " لترتفع بذلك 5 درجات من موقعها على المؤشر خلال العام الماضي.

كذلك تقدمت الإمارات في العديد من المؤشرات الفرعية المدرجة ضمن إطار التنافسية الحكومية، لتحتل المركز الرابع في تصنيف الكفاءة الحكومية، والخامس في تصنيف الأداء الاقتصادي.

والأبرز هو أن الإمارات جاءت في المرتبة الثانية عالميا بعد هونغ كونغ، في تصنيف فعالية بيئة الأعمال، ما يشير إلى ثقة المستثمرين في مؤسسات الدولة تجاه التطوير المستمر للأعمال ورواد الأعمال.

كما قفزت الإمارات من المركز الـ25 إلى المركز الـ18 عالميا في تصنيف التنافسية الرقمية.

يشار إلى أن مؤشر التنافسية العالمية يقيس تنافسية الدول عبر 4 محاور رئيسية، وهي الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وفعالية بيئة الأعمال والبنية التحتية، وتصدرت هونغ كونغ المؤشر لهذا العام، لتليها سويسرا في المركز الثاني، وسنغافورة ثالثة، والولايات المتحدة في المركز الرابع.