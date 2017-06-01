الفيدرالي: البطالة عند أدنى مستوياتها في 10 سنوات

أظهر تقرير الاحتياطي الفيدرالي أن وتيرة نمو الاقتصاد الأميركي في الأسابيع القليلة الماضية بقيت معتدلة جدا، وقد شهدت قطاعات عدة من التصنيع إلى الإسكان نموا ضعيفا.

وأضاف أن التفاؤل بدأ يخف في بعض المناطق. كما أن إنفاق المستهلكين تباطأ بعض الشيء، في حين تباطأ أيضا نمو التضخم للشهر الثالث على التوالي.

وقد سجل التضخم باستثناء أسعار الغذاء والطاقة، ارتفاعا بـ1.5% في ابريل مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي، في حين بلغت نسبة البطالة 4.4% وهي عند أدنى مستويات لها في 10 سنوات.

هذا وتترقب الأسواق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 13 من الشهر الجاري وسط توقعات عالية بأنه سيرفع أسعار الفائدة.