"رؤية سوفت بنك" يبدأ مفاوضات لجمع 7 مليارات دولار

كشف صندوق الرؤية السعودي الياباني "رؤية سوفت بنك" عن جولة ثانية من المفاوضات مع صناديق التقاعد الكندية وصناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط، من أجل استقطاب 7 مليارات دولار لاستكمال رأسمال الصندوق البالغ 100 مليار دولار.

وكشف تقرير بلومبيرغ أمس عن أن الصندوق سيتحمل رسوم أداء بقيمة 20% ورسوم إدارة بنسبة 0.5% إلى 1%، مشيراً إلى اعتزامه التعاقد مع 50 خبيراً لإدارة استثماراته حول العالم، بحسب ما ورد صحيفة "المدينة".

وكان الرئيس التنفيذي لصندوق "رؤية سوفت بنك" راجيف ميزرا قد أعلن جمع 93 مليار دولار من إجمالي 100 مليار دولار هي رأس المال المستهدف، مؤكدا عزم الصندوق إغلاق الاستثمار برأسماله خلال 6 أشهر.

وقال ميزرا في لقاء مع "العربية" بمنتدى "الرؤساء التنفيذيين" السعودي الأميركي الأول 2017 بالرياض: "لقد أتممنا الاستثمار مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي في صندوق رؤية سوفت بنك والذي ستبلغ قيمته نحو 100 مليار دولار، منها 28 مليار دولار من سوفت بنك، و45 مليار دولار من صندوق الاستثمارات العامة، و15 مليار دولار من مبادلة ومبالغ استثمارية من شركات أخرى مثل أبل وFoxcon وqualcom وsharp وغيرها".